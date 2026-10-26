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Курс валют на 26 октября: доллар и евро подорожали в обменниках и банках

08:37 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Курс валют на 26 октября: доллар и евро подорожали в обменниках и банках Фото: курс доллара в Украине вырос 26 октября (Getty Images)
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В Украине в начале недели зафиксирован рост курсов иностранных валют. В понедельник, 26 октября, доллар и евро подорожали как в наличных обменниках, так и в кассах и мобильных приложениях ведущих банков.

Сколько сегодня придется заплатить за валюту в обменниках и банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

На утро 26 октября портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 45,60 (+30 коп. по сравнению с пятницей, 23 октября) гривен для покупки и 45,38 гривен (+23 коп) - сдача валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,30 (+20 коп) гривны, а сдать - по 51,05 (+20 коп) гривны.

Курс валют на 26 октября: доллар и евро подорожали в обменниках и банках
Фото: курс валют в обменниках 26 октября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 45,66 гривен для покупки и 44,96 гривны - продажа. Евро в банках можно купить по 51,22 гривны, а сдать - по 50,30 гривен.

Курс валют на 26 октября: доллар и евро подорожали в обменниках и банках
Фото: курс валют в банках 26 октября (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,60 (+25 коп) гривен, а для карт курс - 45,66 (+21 коп) гривен. Евро в кассах банка можно купить по 51,20 (+20 коп) гривны, а картой - 51,28 (+26 коп) гривна.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,50 (+20 коп) гривен, а картой - 45,65 (+20 коп) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,05 (+20 коп) гривны, а безнал - 51,25 (+20 коп) гривна.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45,50 (без изменений) гривен, а коммерческий курс - 45,60 (+20 коп) гривен. Евро в кассах банка обойдется в 51 гривну (без изменений).

В Monobank доллар сегодня стоит 45,64 (+24 коп.) гривен, а за евро придется отдать 51,26 (+25 коп.) гривну.

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