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Доллар замер, евро просел: курс НБУ на 23 июня и происходящее с курсом

16:35 22.06.2026 Пн
2 мин
Какие курсы валют установлены на завтра и что обеспечивает стабильность валютного рынка?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар замер, евро просел: курс НБУ на 23 июня и происходящее с курсом Фото: НБУ обновил официальный курс доллара и евро на 23 июня (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины не изменил официальный курс доллара на 23 июня, в то время как евро продолжил постепенно дешеветь. Эксперты объясняют, что резкому росту американской валюты в настоящее время препятствуют сразу несколько факторов.

Каков официальный курс валют и что обеспечивает стабильность гривны – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар: официальный курс остался на уровне 44,90 грн.
  • Евро: официальный курс снизился до 51,41 грн (-5 коп.).
  • Инфляция: в июне ожидается ее замедление до 7,85-7,9%, что поддерживает гривну.
  • Международная помощь: поступление средств укрепляет резервы НБУ и бюджетную устойчивость.
  • Курс около 45 грн: соответствует бюджетным расчетам правительства на 2026 год.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 23 июня официальный курс доллара на уровне 44,90 грн, который не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время официальный курс евро снизился до 51,41 грн, что на 5 копеек меньше, чем днем ранее.

Таким образом, доллар продолжает удерживаться около психологической отметки в 45 гривен, тогда как европейская валюта демонстрирует постепенное снижение.

Доллар замер, евро просел: курс НБУ на 23 июня и происходящее с курсом

Курс валют НБУ на 23 июня (Инфографика РБК-Украина)

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Почему доллар не дорожает

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, сейчас существует несколько факторов, сдерживающих валютный рынок от резких колебаний.

Прежде всего речь идет о замедлении инфляции. По прогнозу эксперта, в июне годовая инфляция может снизиться до 7,85-7,9%, а сезонное подешевение части сельскохозяйственной продукции дополнительно ослабляет ценовое давление.

Вторым важным фактором являются ожидания международной финансовой помощи. Запланированные поступления поддерживают государственный бюджет, международные резервы и возможности Национального банка сглаживать курсовые колебания.

Кроме того, нынешний курс доллара соответствует макроэкономическим расчетам правительства. В бюджетных показателях на 2026 год средневзвешенный курс заложен на уровне 45,7 грн за доллар, поэтому отметка около 45 гривен не выходит за пределы бюджетной логики.

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