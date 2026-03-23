Доллар замер, евро растет: какой курс на 24 марта и как обменять испорченную валюту

Главное:

Курс НБУ на 24 марта: Официальная цена доллара не изменилась и составляет 43,82 грн, тогда как евро подорожало на 21 копейку - до 50,88 грн.

Официальная цена доллара не изменилась и составляет 43,82 грн, тогда как евро подорожало на 21 копейку - до 50,88 грн. Проверка валюты: Кассиры банков обязаны проверять купюры через специальные детекторы (ультрафиолет, магнитная защита) и осматривать их под 10-кратным увеличением.

Поврежденные гривны: Магазины и банки не примут гривны, если после повреждения огнем или водой осталось менее 55% площади купюры.

Сомнительная подлинность: НБУ проводит исследование подозрительных банкнот бесплатно. Настоящие деньги возвращают владельцу, а подделки изымают без возмещения и передают полиции.

Особые случаи: Для обмена гривен, загрязненных токсичными или радиоактивными веществами, нужно обращаться непосредственно в территориальные подразделения НБУ с документом о дезинфекции.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на вторник, 24 марта, на уровне 43,82 гривен. Таким образом НБУ оставил американскую валюту на сегодняшнем уровне.

Официальный курс евро на завтра установлен на уровне 50,88 гривен. Это на 21 копейку выше, чем сегодня.

Фото: курс валют на 24 марта (инфографика РБК-Украина)

Испорченная валюта: как обменять поврежденные иностранные банкноты в Украине

Как отмечается на сайте НБУ, если у вас оказались иностранные купюры, которые вызывают сомнения относительно подлинности или имеют заметные повреждения, их можно заменить на пригодные для обращения.

Куда обращаться: Для обмена необходимо прийти в любой банк Украины (включая филиалы и отделения), который официально работает с соответствующей иностранной валютой.

Как проверяют деньги: Кассиры банков и финучреждений обязаны осматривать валюту через детекторы, контролирующие ультрафиолетовую, инфракрасную и магнитную защиту. Также проводится визуальный контроль под светом и с увеличением минимум в 10 раз.

Незначительные повреждения: Если купюра имеет лишь небольшие дефекты, соответствует образцам банка-эмитента и сохранила признаки платежности, банки обязаны принимать ее для обмена.

Процедура инкассо: Значительно изношенные или сильно поврежденные банкноты принимаются на инкассо. Их отправляют в иностранный банк-корреспондент для замены на новые.

Проверка на подлинность: Если у кассира возникло сомнение в подлинности валюты, он должен ее изъять и отправить на исследование в Нацбанк. Также клиент может сам подать заявление на такую проверку.

Бесплатная экспертиза НБУ: Национальный банк проводит исследование сомнительной иностранной валюты бесплатно. Настоящие банкноты (независимо от изношенности) возвращают владельцу.

Судьба подделок: Если экспертиза признает деньги фальшивыми, их изымают без всякого возмещения стоимости и передают полиции для расследования.

Что делать с поврежденными банкнотами гривны

Если ваши деньги пострадали от огня, воды или химикатов, обычные банки или магазины могут отказать в их приеме. Национальный банк Украины установил четкие правила: при каких условиях поврежденные банкноты еще можно спасти и куда именно нужно обращаться для их обмена.

Когда откажут в приеме: Юридические лица и банки не имеют права принимать купюры, площадь которых из-за повреждения (огонь, вода, химикаты) может стать меньше 55% от первоначального размера.

Склеенные деньги: Если несколько банкнот склеились между собой, владельцу крайне не рекомендуется пытаться разделить их самостоятельно.

Опасные загрязнения: Банкноты, загрязненные радиоактивными, химическими или токсичными веществами, угрожающими здоровью, также не подлежат обычному приему.

Куда обращаться: Для обмена сильно поврежденных или опасно загрязненных денег нужно обращаться непосредственно в территориальные подразделения Национального банка Украины.

Обязательные документы: Если купюры загрязнены токсичными или радиоактивными веществами, НБУ примет их на обмен только при наличии официального документа о проведении дезинфекции или дезактивации.

Процедура обмена: Специалисты Нацбанка принимают решение об обмене или в присутствии владельца, или по его заявлению забирают деньги на исследование.