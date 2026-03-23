ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро изменили курс: сколько стоит валюта в обменниках и банках 23 марта

09:07 23.03.2026 Пн
2 мин
Как изменился курс валют за выходные?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

В украинских обменниках и кассах банков в начале рабочей недели наблюдается небольшое проседание курса доллара, тогда как евро демонстрирует смешанную динамику.

Где сегодня выгоднее всего покупать валюту и какой курс установили ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар в обменниках подешевел: средний курс покупки снизился на 10-14 копеек и составляет 43,91-44,10 грн.
  • Евро держит позиции: в обменниках валюта торгуется на уровне 50,95-51,15 грн, что почти соответствует показателям прошлой пятницы.
  • Банковский сектор: банки предлагают доллар в среднем по 44,15 грн, евро - по 51,09 грн.
  • Выгодные предложения: самый низкий курс продажи доллара среди крупных банков сейчас у Monobank и ПриватБанка (44,05 грн).

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках утром 23 марта составляет 44,10 гривны при покупке и 43,91 гривну при сдаче валюты. За выходные курс снизился на 10 копеек для покупки и 14 копеек для сдачи.

Евро сегодня можно купить по среднему курсу в 51,15 гривну, такие ценники были и утром в пятницу, 20 марта. Сдать валюту можно по 50,95 (+5 коп).

Фото: курс валют на 23 марта (инфографика РБК-Украина)

Фото: курс валют на 23 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках доллар сегодня можно купить по среднему курсу в 44,15 гривны (-4 коп), а сдать - по 43,55 (-10 коп) гривны.

Евро в банках сегодня стоит 51,09 гривну при покупке, валюта прибавила в цене 9 копеек. Сдать европейскую валюту можно по курсу в 50,40 (+10 коп) гривен.

Купить доллар в "Пумбе" сегодня можно по 44,20 гривны в кассах и 44 гривны - для безнала. Евро же в кассах "Пумба" можно купить по 51 гривне.

Monobank продает доллары по 44,05 гривны, а евро - по 51,01 гривны.

ПриватБанк держит доллар на уровне 44,05 гривен при покупке в кассах и по безналу. За евро в кассах "Привата" сегодня придется заплатить 51,10 гривну, а для карточек курс - 51,02 гривны.

Ощадбанк установил курс доллара для карт на уровне 44,25 гривен, а для мобильного "Ощада" - 44,10 гривны. Курс евро для карточных операций держится на уровне 51,25 гривны, для приложения - 51,05 гривну.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
