Каким будет курс доллара в Украине: бизнес изменил ожидания на ближайший год

Девальвационные настроения бизнеса улучшились в начале года. Большинство считает, что курс не пересечет отметку 45 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за I квартал 2025 года.

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 44,23 грн/доллар.

При этом в IV квартале 2024 года бизнес ожидал курс 44,42 грн/доллар, в III квартале 43,72 грн/доллар, во II квартале - 41,61 грн/доллар, в I квартале - 40,44 грн/доллар.



По данным опроса, 61,6% респондентов ожидали обменный курс в пределах 42,01-45,00 грн/доллар США, 29.4% уверены, что он будет выше.

Квартальный опрос проводился с 3 февраля по 3 марта 2025 года. В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.