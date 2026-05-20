Доллар замер, а евро идет вниз: актуальный курс валют в банках и обменниках на 20 мая

Затишье для доллара: Курс зафиксировался без изменений. Средняя цена продажи в банках составляет 44,38 грн. В ПриватБанке наличный доллар стоит 44,40 грн, в Ощадбанке (в приложении) - 44,35 грн, в Monobank - 44,43 грн, а самый высокий ценник удерживает "Пумб" - 44,50 грн.

Падение евро в банках: Валюта ЕС потеряла в среднем 10 коп. В кассах ПриватБанка и приложении Ощадбанка евро теперь можно купить по 51,70 грн. В Ощаде по карточному расчету курс упал до 51,85 грн.

Реакция Monobank: Цифровой банк срезал цену евро на 9 коп. - до 51,71 грн.

Ситуация в обменниках: Наличный рынок также откорректировал евро на -10 коп. (покупка в среднем по 51,60 грн). Доллар в обменниках остался незыблемым: покупка - 43,98 грн, сдать можно по 43,90 грн.

Курс валют в обменниках

Средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin, по состоянию на утро 20 мая составляет 43,98 (без изменений) гривен для покупки и 43,90 (без изменений) гривны - сдача валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,60 (-10 коп) гривен, а сдать - по 51,40 (-10 коп) гривен.

Фото: курс валют на 20 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллар по среднему курсу в 44,38 (без изменений) гривны, а покупают - по 43,89 (+3 коп) гривны.

Евро в банках можно купить по 51,70 (-10 коп) гривны, а сдать - по 51,10 (без изменений) гривны.

Ощадбанк сегодня продает доллары в мобильном приложении по 44,35 (без изменений) гривны, а карточкой - 44,45 (без изменений) гривны. Евро в приложении стоит 51,70 (-10 коп) гривну, а безнал - 51,85 (-10 коп) гривну.

ПриватБанк в кассах продает доллары по 44,40 (без изменений) гривны, а для карточек курс составляет 44,44 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (-10 коп) гривны, а безнал - 51,81 (без изменений) гривна.

"Пумб" в отделениях продает доллар по 44,50 (без изменений) гривны, а картой - 44,30 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52 (без изменений) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,43 (без изменений) гривны, а евро - по 51,71 (-9 коп) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Самые дешевые предложения держат наличные обменники (43,98 грн). Среди банков лучшие условия в онлайн-приложениях: "Пумб" (44,30 грн) и мобильном Ощадбанке (44,35 грн).

Купить евро: Самый низкий ценник зафиксирован в обменниках (в среднем 51,60 грн). В кассах или приложениях выгодный курс действует в ПриватБанке, Ощадбанке (по 51,70 грн) и Monobank (51,71 грн)