Доллар замер, а евро идет вниз: актуальный курс валют в банках и обменниках на 20 мая

Валютные качели в Украине утром 20 мая изменили свой вектор. Пока наличный доллар удерживает позиции, ведущие финучреждения страны вместе с обменниками переписали стоимость евро в сторону понижения.
Главное:
Средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin, по состоянию на утро 20 мая составляет 43,98 (без изменений) гривен для покупки и 43,90 (без изменений) гривны - сдача валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,60 (-10 коп) гривен, а сдать - по 51,40 (-10 коп) гривен.
Банки сегодня продают доллар по среднему курсу в 44,38 (без изменений) гривны, а покупают - по 43,89 (+3 коп) гривны.
Евро в банках можно купить по 51,70 (-10 коп) гривны, а сдать - по 51,10 (без изменений) гривны.
Ощадбанк сегодня продает доллары в мобильном приложении по 44,35 (без изменений) гривны, а карточкой - 44,45 (без изменений) гривны. Евро в приложении стоит 51,70 (-10 коп) гривну, а безнал - 51,85 (-10 коп) гривну.
ПриватБанк в кассах продает доллары по 44,40 (без изменений) гривны, а для карточек курс составляет 44,44 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (-10 коп) гривны, а безнал - 51,81 (без изменений) гривна.
"Пумб" в отделениях продает доллар по 44,50 (без изменений) гривны, а картой - 44,30 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52 (без изменений) гривны.
Monobank сегодня продает доллары по 44,43 (без изменений) гривны, а евро - по 51,71 (-9 коп) гривны.
Купить доллар: Самые дешевые предложения держат наличные обменники (43,98 грн). Среди банков лучшие условия в онлайн-приложениях: "Пумб" (44,30 грн) и мобильном Ощадбанке (44,35 грн).
Купить евро: Самый низкий ценник зафиксирован в обменниках (в среднем 51,60 грн). В кассах или приложениях выгодный курс действует в ПриватБанке, Ощадбанке (по 51,70 грн) и Monobank (51,71 грн)
