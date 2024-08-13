Доллар идет вверх: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 13 августа средний курс продажи доллара в Украине вырос на 20 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 45,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 44,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,30-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 13 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,283 гривен за 1 доллар (+0,1640 грн). Курс евро составит 45,1058 гривен за 1 евро (+0,2203 грн).

Прогноз курса

Как отметил комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на текущей неделе не ожидается значительных изменений курса.

По его прогнозу, курсовые колебания вряд ли будут пересекать границы нового августовского коридора в 40,7-41,7 грн/доллар.