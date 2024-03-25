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Очередной исторический максимум: НБУ резко повысил официальный курс доллара

Украина, Понедельник 25 марта 2024 15:44
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Очередной исторический максимум: НБУ резко повысил официальный курс доллара Фото: курс доллара вырос на 32 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,2298 гривен за 1 доллар (+0,3223 грн).

Выше курс был 21 марта - 39,1399 гривен за 1 доллар.

Очередной исторический максимум: НБУ резко повысил официальный курс доллара

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,4898 гривен за 1 евро (+0,3646 грн). Это также максимум. Выше курс был 24 марта - 42,4693.

Очередной исторический максимум: НБУ резко повысил официальный курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс к концу дня вырос на 26 копеек до 39,28-39,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Очередной исторический максимум: НБУ резко повысил официальный курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 39,05 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, рост курса доллара за последнюю неделю не выходил за пределы нормальных колебаний.

По его словам, если внимательно проанализировать все текущие валютные колебания, можно сделать вывод, что на рынке действует определенная логика изменений: средние недельные курсовые изменения находятся в диапазоне 1,5-2%, а максимальные не превышают 2,6%. "При этом для рынка вполне допустимыми можно считать недельные изменения в пределах 5%.

По его прогнозу, в течение последней недели марта любые ажиотажные всплески спроса на наличном рынке маловероятны.

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