Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар потерял привлекательность, украинцы скупают евро

Фото: Украинцы покупают евро вместо долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины изменилась с апреля 2025 года. Основной валютой для новых сбережений стал евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

В июле тенденция усилилась. По данным центробанка, украинцы за месяц купили на наличном рынке валюты 1,907 млрд долларов (в эквиваленте) и продали 1,579 млрд долларов. Таким образом, украинцы купили на 327 млн долларов больше, чем продали.

Чистая покупка долларов составила в июле 17 млн долларов, тогда как евро - 312 млн в долларовом эквиваленте.

 

Курс евро

Напомним, за первое полугодие 2025 года индекс доллара показал худшую первую половину года с 1973 года, поскольку хаотичное введение президентом США Дональдом Трампом тарифов вызвало опасения по поводу экономики США и безопасности казначейских облигаций.

Американская валюта упала до самого низкого уровня за последние три года по отношению к евро.

С начала года курс евро к доллару вырос на 10%. В Украине в июле курс евро приблизился к уровню 50 гривен, в то время как курс доллара относительно стабилен возле уровня 42 гривны.

Как отметили в НБУ, такие изменения сказались на инвестиционных решениях населения.

