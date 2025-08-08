Доллар потерял привлекательность, украинцы скупают евро

Курс евро

Напомним, за первое полугодие 2025 года индекс доллара показал худшую первую половину года с 1973 года, поскольку хаотичное введение президентом США Дональдом Трампом тарифов вызвало опасения по поводу экономики США и безопасности казначейских облигаций.

Американская валюта упала до самого низкого уровня за последние три года по отношению к евро.

С начала года курс евро к доллару вырос на 10%. В Украине в июле курс евро приблизился к уровню 50 гривен, в то время как курс доллара относительно стабилен возле уровня 42 гривны.

Как отметили в НБУ, такие изменения сказались на инвестиционных решениях населения.

