Доллар отступил от максимума: курс валют НБУ на 12 июня и почему рынок трудно предсказать

После временного роста доллар и евро перешли к незначительному снижению. В то же время на валютном рынке сохраняется высокая неопределенность.

Какой курс установил НБУ в конце недели и какой подход использует Нацбанк, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар НБУ: 44,92 грн (-5 коп.).

44,92 грн (-5 коп.). Евро НБУ: 51,83 грн (-6 коп.).

51,83 грн (-6 коп.). Обе валюты несколько отступили после недавнего роста.

НБУ продолжает политику ''управляемой гибкости'' и ''конструктивной неопределенности''.

Курс валют НБУ

НБУ установил на пятницу, 12 июня, официальный курс доллара на уровне 44,92 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 5 копеек.

Официальный курс евро также снизился. Европейская валюта стоит 51,83 гривны, что на 6 копеек меньше, чем днем ранее.

Таким образом, после нескольких дней роста обе валюты несколько скорректировались вниз, хотя остаются вблизи высоких уровней последних недель.

Курс валют НБУ на 12 июня (Инфографика РБК-Украина)

Почему курс часто движется непредсказуемо

Основатель и президент инвестиционной группы ''УНИВЕР'' Тарас Козак объясняет, что такое поведение валютного рынка связано с подходом, который Нацбанк использует уже несколько лет.

По его словам, регулятор придерживается политики ''управляемой гибкости'' и ''конструктивной неопределенности''. Главная цель этой стратегии - сделать валютный рынок менее прогнозируемым для спекулянтов.

''Нацбанк уже в течение трех лет придерживается политики управляемой гибкости и конструктивной неопределенности. Цель такой стратегии - не дать рынку возможности прогнозировать курс'', - отметил Козак в комментарии РБК-Украина.

Эксперт обращает внимание, что иногда спрос на межбанковском рынке может снижаться, а доллар при этом дорожает. Бывают и противоположные ситуации.

По словам Козака, такие действия являются частью стратегии НБУ, направленной на то, чтобы участники рынка не могли зарабатывать на предсказуемых курсовых колебаниях.

Чего ждать дальше

Несмотря на текущее незначительное снижение официальных курсов, ситуация на валютном рынке остается зависимой от решений Нацбанка, объемов международной помощи и общей экономической ситуации.

В то же время эксперты отмечают, что политика регулятора пока направлена на недопущение резких курсовых колебаний, а потому существенные скачки доллара или евро в ближайшее время выглядят маловероятными.