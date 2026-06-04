Доллар удерживает высокие позиции: актуальные курсы банков и обменников 4 июня

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Доллар в обменниках: покупка - 44,25 грн (+5 коп.), продажа - 44,15 грн (+5 коп.).

покупка - 44,25 грн (+5 коп.), продажа - 44,15 грн (+5 коп.). Евро в обменниках: покупка - 51,80 грн (без изменений), продажа - 51,60 грн (без изменений).

покупка - 51,80 грн (без изменений), продажа - 51,60 грн (без изменений). Самый дешевый доллар среди банков продает ПУМБ по коммерческому курсу - 44,50 грн.

Самый высокий курс продажи доллара остается у ПУМБ - 44,70 грн в кассах банка.

Дешевле всего евро сегодня можно купить в ПриватБанке и Monobank - по 51,80 грн.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, средний курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,25 гривны, а продать - за 44,15 гривны.

Евро в обменных пунктах существенных изменений не демонстрирует. Курс покупки остается на уровне 51,80 гривны, а продажи - 51,60 гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 4 июня (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках сегодня преобладают точечные изменения курсов, преимущественно в сегменте доллара.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 44,55 гривны (+5 коп.), а карточный курс поднялся до 44,64 гривны (+20 коп.). Евро в отделениях подешевело до 51,80 гривны (-10 коп.), а карточный курс составляет 51,81 гривны (-27 коп.).

Ощадбанк оставил курсы доллара без изменений. В ''Мобильном Ощаде'' американскую валюту продают по 44,55 гривны, а для карт - по 44,65 гривны. Евро в приложении подешевело до 51,85 гривны (-10 коп.), тогда как карточный курс остался на уровне 52,05 гривны.

''ПУМБ' ' удерживает один из самых высоких курсов продажи доллара. В кассах банка валюта стоит 44,70 гривны (без изменений), а коммерческий курс составляет 44,50 гривны (без изменений). Евро продают по 52,10 гривны (без изменений).

Monobank поднял курс продажи доллара до 44,62 гривны (+19 коп.). В то же время евро подешевело до 51,80 гривны (-15 коп.).

Фото: курс валют в банках (продажа) на 4 июня (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: самый выгодный курс среди банков сейчас предлагает ПУМБ по коммерческому курсу - 44,50 грн. В ПриватБанке доллар в отделениях стоит 44,55 грн, в Monobank - 44,62 грн.

Евро: самый низкий курс продажи сегодня имеют ПриватБанк и Monobank - по 51,80 грн. В Ощадбанке евро стоит 51,85 грн.

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает Ощадбанк - 44,15 грн. В Monobank валюту покупают по 44,11 грн, в ПУМБ - по 44,10 грн.

Евро: выгоднее всего продавать евро сейчас в Ощадбанке - 51,35 грн. ПУМБ покупает валюту по 51,40 грн, а Monobank - по 51,20 грн.