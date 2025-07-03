RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Доллар упал к мировым валютам до минимума за 3,5 года

Фото: доллар упал к евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доллар США продолжает снижаться к основным мировым валютам. Евро находится на максимальных уровнях с 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Индекс доллара, отражающий курс доллара к шести валютам, находится на уровне 96,701, близком к 3,5-летним минимумам. Индекс может завершить неделю снижением на 0,5%.

Евро стабилизировался на отметке 1,1806, близкой к максимуму сентября 2021 года.

Инвесторы ждут отчет Министерства труда США за июнь, который будет опубликован перед праздником 4 июля. Отчет ADP показал первое за два года сокращение числа рабочих мест, что повлияло на ожидания по снижению ставки ФРС.

Новое торговое соглашение и тарифные угрозы

Перед сроком введения тарифов 9 июля Дональд Трамп сообщил о торговом соглашении с Вьетнамом. Он заявил, что товары из Вьетнама будут обложены пошлиной в 20%, а транзитные поставки из третьих стран - на 40%.

Аналитики считают, что важно наблюдать за реакцией Китая, поскольку решение Трампа напрямую затрагивает цепочки поставок. Это может привести к дальнейшим потрясениям на рынке.

Растущие опасения по бюджету и дефициту

Республиканцы в Палате представителей испытывают трудности с принятием масштабного законопроекта Трампа по снижению налогов и увеличению расходов. Несколько членов партии выражают обеспокоенность его стоимостью.

Ожидается, что закон увеличит госдолг на 3,3 трлн долларов. По мнению аналитиков, это усиливает обеспокоенность инвесторов бюджетной устойчивостью США и других стран, включая Японию.

 

Курс евро в Украине

Напомним, рост евро к доллару на мировых рынках привел к тому, что в Украине курс евро подскочил до исторического максимума 49,40 грн/евро на 2 июля. На наличном рынке курс приближается к 50.

Как отметил глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко, ослабление доллара относительно евро объясняется опасениями последствий политики администрации президента США Дональда Трампа для американской экономики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евро