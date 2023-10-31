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Наличный доллар продолжает падение: обменники выставили свежие курсы

Киев, Вторник 31 октября 2023 11:40
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Наличный доллар продолжает падение: обменники выставили свежие курсы Фото: доллар в украинских обменниках еще немного подешевел (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Курс доллара в обменных пунктах Украины опустился еще на 8 копеек - до 37,82 гривен в продаже. Евро также продолжает тренд американской валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара снизился на 8 копеек в продаже до 37,92 гривен, в покупке - до 37,33 гривен. Средний курс евро тоже демонстрирует падение: до 40,43 и 39,64 гривен соответственно.

Наличный доллар в обменных пунктах упал на 8 копеек в продаже до 37,82 гривен, в покупке - до 37,46 гривен. Евро продают сегодня по 40,35 гривен, а покупают по 39,88 гривен.

На межбанковском валютном рынке курс доллара тоже немного снизился и находится в коридоре 36,33-36,35 (покупка-продажа).

Официальный курс

Официальный курс на 31 октября установлен на отметке 36,3659 гривен за 1 доллар. Это на пять копеек ниже по сравнению с предыдущим днем. Отметим, официальный курс находится близко к минимумам за время, когда Нацбанк ввел режим управляемой гибкости.

Единая европейская валюта наоборот резко прибавила 18 копеек, официальный курс на 31 октября - 38,5624 гривен за 1 евро.

Учетная ставка может еще снизиться

На прошлой неделе Национальный банк снизил учетную ставку с 20% до 16%. При этом не исключено, что в декабре будет понижение до 15%, если участники рынка нормально адаптируются к новому валютному режиму.

При этом глава НБУ Андрей Пышный заявил, что октябрьское понижение ставки до 16% вряд ли повлияет на курс валют.

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