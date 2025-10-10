ua en ru
Доллар немного подорожал, а евро подешевело в обменниках

Украина, Пятница 10 октября 2025 11:47
Доллар немного подорожал, а евро подешевело в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 10 октября увеличился на 4 копейки, а евро подешевело на 11 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 октября средний курс продажи доллара вырос на 4 копейки по сравнению с 9 октября и составил 41,71 гривен, курс евро снизился на 11 копеек до 48,56 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,17 гривне, евро по 47,91 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,51-41,54 грн/доллар (покупка-продажа) – увеличение на 4 копейки по сравнению с закрытием 9 октября.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 10 октября по сравнению с 9 октября на 10 копеек – до 41,5062, при этом курс евро вырос на 7 копеек и составил 48,2053 гривен.

Прогноз курса доллара

Аналитики компании-оператора рынка обмена валют КИТ Group считают, что курс доллара до конца текущего года будет сохраняться в диапазоне 41,3-42 гривны.

