Доллар держит позиции, евро растет: курс НБУ на 1 июня и как сезонные факторы влияют на валюту

Главное:

Официальный курс доллара - 44,26 грн.

Курс не изменился по сравнению с 29 мая.

Евро вырос до 51,55 грн (+12 коп.).

На валютный рынок будут влиять сезонность и инфляция.

Курс валют НБУ

НБУ на 1 июня оставил официальный курс доллара без изменений - 44,26 грн за доллар. В то же время евро продолжил рост и прибавил еще 12 копеек - до 51,55 грн за евро.

Несмотря на стабильность американской валюты, евро продолжает реагировать на ситуацию на мировых рынках и сохраняет тенденцию к подорожанию. На наличном рынке курс европейской валюты уже приближается к 52 гривнам у части банков и обменников.

Какие факторы будут влиять на курс

Как отметил в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК''Тарас Лесовой, в начале лета на валютный рынок будут влиять две группы факторов.

Первая носит позитивный характер. Речь идет о сезонном увеличении предложения овощей, ягод и другой продукции, что может сдерживать инфляцию и уменьшать давление на потребительские цены.

Для валютного рынка умеренная инфляция является положительным сигналом. Когда цены растут медленнее, население и бизнес меньше склонны переводить средства в валюту "про запас". Это снижает риск ажиотажного спроса и поддерживает стабильную курсовую динамику.

В то же время эксперт отмечает, что отдельные риски для рынка все же остаются, однако пока они не выглядят такими, что могут кардинально изменить ситуацию на валютном рынке.