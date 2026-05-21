Бизнес » Финансы

Доллар и евро стабильны: курс на 22 мая и что имеет главное влияние на валюту

17:00 21.05.2026 Чт
Какие факторы сейчас формируют курс валют?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро стабильны: курс на 22 мая и что имеет главное влияние на валюту Фото: НБУ обновил официальный курс доллара и евро на 22 мая (Getty Images)
На 22 мая Национальный банк Украины почти не изменил официальный курс доллара, тогда как евро остался на уровне более 51 гривны.

Каким будет курс валют завтра и какие ожидания рынка больше всего влияют на доллар и евро, - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар вырос на 1 копейку.
  • Курс евро не изменился
  • ФРС США пока не спешит снижать ставки
  • Доллар остается главной ''защитной'' валютой мира.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 22 мая.

Так, курс доллара составляет 44,23 гривны. Это на 1 копейку больше, чем днем ранее.

В то же время евро остался без изменений - 51,30 гривны.

Для сравнения, 21 мая официальный курс доллара составлял 44,22 гривны, а евро - 51,30 гривны.

Курс валют НБУ на 22 мая (Инфографика РБК-Украина)

Какие три фактора остаются ключевыми для пары доллар/евро

Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления ''Глобус банка'' Сергей Мамедов пояснил, что сейчас на курс евро к доллару больше всего влияют ожидания рынка относительно дальнейших решений Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка.

По его словам, Федеральная резервная система США после заседания 29 апреля оставила ставку на уровне 3,5-3,75% и дала сигнал, что не будет спешить смягчать монетарную политику из-за инфляционных рисков и подорожания энергоносителей.

Европейский центральный банк также оставил ставки без изменений, однако, как отмечает эксперт, европейский регулятор находится в более сложной ситуации, ведь вынужден одновременно сдерживать инфляцию и не допустить замедления экономики.

Мамедов отметил, что именно решения ФРС сейчас больше влияют на мировой валютный рынок, поскольку доллар остается главной резервной валютой мира и быстрее реагирует на глобальные риски, цены на нефть и инфляцию.

По словам банкира, сейчас для курса евро/доллар ключевыми остаются три фактора: долго ли ФРС будет удерживать высокие ставки, сможет ли ЕЦБ проводить более жесткую политику и как геополитическая ситуация будет влиять на цены на энергоносители и спрос на доллар.

Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
