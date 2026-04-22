Доллар и евро резко обвалились: курс на 23 апреля и как валюта влияет на цены

Нацбанк перешел к укреплению гривны. Так, курс доллара на завтра упал на 23 копейки и будет торговаться на уровне 43,88 гривен.

Евро обвалилось еще больше. Курс на 23 апреля - 51,49 (-42 коп) гривен.

Фото: курс валют на 23 апреля (инфографика РБК-Украина)

Как влияет курс на цены?

Как пояснил в комментарии РБК-Украина президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, рост курса иностранной валюты влияет на стоимость товаров в Украине, однако прямой зависимости между скачком доллара и ценниками в супермаркетах не существует.

Основное давление на потребительскую корзину сейчас осуществляет подорожание топлива и общие темпы инфляции.

Отсутствие прямой привязки: Нет закономерности, что цены мгновенно растут именно в момент пересечения долларом отметки в 44 гривны. Подорожание товаров и услуг происходит постоянно из-за общих экономических процессов.

Фактор горючего: Существенный рост цен, который наблюдался в марте, связан прежде всего с подорожанием топлива. Поскольку топливо заложено в себестоимость еды и услуг, это автоматически толкает цены вверх.

Курс и инфляция: Рост курса доллара на 10% не означает аналогичного подорожания всей потребительской корзины на 10%. Однако курс валют всегда с определенным коэффициентом влияет на темпы инфляции.

Позиция Нацбанка: Главная задача НБУ - ценовая стабильность, то есть низкая инфляция. Поскольку рост валюты мешает достижению инфляционной цели в 5%, регулятор использует различные инструменты, чтобы не допускать чрезмерного роста курса.