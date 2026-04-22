Доллар и евро резко обвалились: курс на 23 апреля и как валюта влияет на цены

15:41 22.04.2026 Ср
2 мин
Курс доллара обвалился сразу на 23 копейки
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Козак Эксперт
Фото: НБУ дал курс доллара на 23 апреля (Getty Images)

Нацбанк начал уверенное укрепление национальной валюты, существенно снизив официальные курсы доллара и евро на 23 апреля.

Сколько будет стоить валюта завтра и как курс влияет на цены на продукты - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Нацбанк перешел к укреплению гривны. Так, курс доллара на завтра упал на 23 копейки и будет торговаться на уровне 43,88 гривен.

Евро обвалилось еще больше. Курс на 23 апреля - 51,49 (-42 коп) гривен.

Фото: курс валют на 23 апреля (инфографика РБК-Украина)

Как влияет курс на цены?

Как пояснил в комментарии РБК-Украина президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, рост курса иностранной валюты влияет на стоимость товаров в Украине, однако прямой зависимости между скачком доллара и ценниками в супермаркетах не существует.

Основное давление на потребительскую корзину сейчас осуществляет подорожание топлива и общие темпы инфляции.

Отсутствие прямой привязки: Нет закономерности, что цены мгновенно растут именно в момент пересечения долларом отметки в 44 гривны. Подорожание товаров и услуг происходит постоянно из-за общих экономических процессов.

Фактор горючего: Существенный рост цен, который наблюдался в марте, связан прежде всего с подорожанием топлива. Поскольку топливо заложено в себестоимость еды и услуг, это автоматически толкает цены вверх.

Курс и инфляция: Рост курса доллара на 10% не означает аналогичного подорожания всей потребительской корзины на 10%. Однако курс валют всегда с определенным коэффициентом влияет на темпы инфляции.

Позиция Нацбанка: Главная задача НБУ - ценовая стабильность, то есть низкая инфляция. Поскольку рост валюты мешает достижению инфляционной цели в 5%, регулятор использует различные инструменты, чтобы не допускать чрезмерного роста курса.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

