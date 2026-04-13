Доллар и евро пошли вверх: как изменился курс валют в обменниках и банках после Пасхи

Главное:

Доллар в обменниках: Средняя цена выросла до 43,64 грн (+9 коп. за выходные).

Средняя цена выросла до 43,64 грн (+9 коп. за выходные). Евро стремительно дорожает: Валюта прибавила 20 копеек, в обменниках ее продают по 51,15 грн.

Валюта прибавила 20 копеек, в обменниках ее продают по 51,15 грн. Курс в банках: ПриватБанк держит курс продажи доллара на уровне 43,65 грн, Monobank - 43,65 грн, а самый высокий курс в кассах Ощадбанка - до 43,85 грн.

ПриватБанк держит курс продажи доллара на уровне 43,65 грн, Monobank - 43,65 грн, а самый высокий курс в кассах Ощадбанка - до 43,85 грн. Тенденция: После пасхальных праздников наблюдается небольшое ослабление гривны как в наличном сегменте, так и в банковских приложениях.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 13 апреля, по данным портала Minfin, средний курс доллара составляет 43,64 гривны при покупке и 43,45 гривны - при сдаче валюты. По сравнению с пятницей, 10 апреля, американская валюта прибавила в цене 9 копеек при покупке, а вот покупают валюту обменники по старой цене.

Евро же сегодня можно купить по среднему курсу 51,15 гривен, а сдать - по 50,90 гривен. Европейская валюту по сравнению с утром 10 апреля сегодня выросла в цене на 20 копеек по обоим показателям.

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках сегодня утром составляет 43,75 (+3 коп) гривны, а продажа - 43,25 (+1 коп) гривны.

Евро же сегодня в банках можно купить по 51,25 (+5 коп) гривны, а сдать - по 50,60 (+10 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 43,65 гривны, а безнал - 43,66 гривны. Евро в "Привате" можно купить по 51,3 гривны в отделениях и 51,28 гривны - курс для карт.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 43,7 гривны, а для карт курс составляет 43,85 гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,3 гривны, а для карточек курс - 51,45 гривны.

В "Пумбе" доллар сегодня можно купить по 43,8 гривны наличными и 43,6 гривны - картой. Евро в "Пумбе" сегодня продают по 51,2 гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 43,65 гривны, а евро - по 51,27 гривны.