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НБУ снова повысил официальный курс доллара

Украина, Пятница 05 января 2024 15:46
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НБУ снова повысил официальный курс доллара Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,0775 гривен за 1 доллар (+0,0363 грн).

НБУ снова повысил официальный курс доллара

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,573 гривен за 1 евро (-0,0935 грн).

НБУ снова повысил официальный курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 38,06-38,08 грн/доллар (покупка-продажа).

НБУ снова повысил официальный курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 15 копеек до 39,20 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, рост курса доллара в последнее время был обусловлен сезонными факторами. Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно к концу года растет спрос на валюту со стороны населения.

Также на валютный рынок оказывали давление психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи, в то же время активные боевые действия продолжаются и это обуславливает потребность в финансировании, сказал он.

В декабре курс на межбанке поднялся с 36,35 до 38,10 грн/доллар. Официальный курс НБУ вырос на 4,4% - до 37,98 грн/доллар. В начале января официальный курс обновил очередной максимум - 38,11 грн/доллар.

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