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Доллар и евро дорожают в начале недели: курсы валют в обменных пунктах

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Украина, Понедельник 07 августа 2023 10:55
Доллар и евро дорожают в начале недели: курсы валют в обменных пунктах Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины растет в начале недели. Единая европейская валюта также подорожала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 августа средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,55 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 41,00 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 7 августа составляет 40,0024 гривен за евро (+0,0110 гривен).

Доллар и евро дорожают в начале недели: курсы валют в обменных пунктах

Ситуация на рынке

По данным НБУ, курс доллара на наличном рынке упал с начала года на 7,2%. При этом в июле в первые с января курс немного вырос - на 0,1% до 37,28 гривен.

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в конце июля курс вырос на 50 копеек.

Однако в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.

Согласно последнему индексу Биг-мака курс гривны недооценен на 49% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,93 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 18,82 грн/доллар.

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