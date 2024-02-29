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Доллар и евро дешевеют: сколько стоит валюта в последний день февраля

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за падением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 38,55 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 41,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,05 гривен, евро по 41,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,16 - 38,18 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 13 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) НБУ резко снизил курс доллара.

Официальный курс на 29 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,2077 гривен за 1 доллар (-0,2172 грн).  Курс евро составит 41,2968 гривен за 1 евро (-0,4211 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в марте ситуация на валютном рынке Украины в базовых вещах будет зависеть от тактики НБУ, направленной на либерализацию рынка.

По его словам, речь идет о соблюдении режима "управляемой гибкости" на межбанке со свободным курсообразованием, но с периодическим вмешательством регулятора для достижения баланса между спросом и предложением.

Курсовые изменения будут происходить ежедневно, курсы могут как расти, так и снижаться. Ожидаемый шаг смены на межбанке останется в пределах 0,2 гривен, до 0,5 гривен в коммерческих банках, до 0,7 гривен в обменных пунктах.

 

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