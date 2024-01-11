Доллар и евро дешевеют: сколько стоит валюта в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться после роста в начале недели. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 39,10 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 42,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,60 гривен, евро по 42,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,08-38,13 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Накануне НБУ снизил курс после максимума. Официальный курс на 11 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,1923 гривен за 1 доллар (-0,0330 грн). Курс евро составит 41,8015 гривен за 1 евро (-0,0170 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, в конце 2023 года на валютный рынок Украины влиял фактор сезонности.

"Сезонность остается весомым фактором и, по сути, это один из важных факторов роста чистого спроса на валютном рынке с конца ноября и в течение декабря", - сказал он.

По его словам, сезонный фактор будет оставаться достаточно важным, но так же важны будут и другие факторы, более фундаментального характера, которые влияют на ситуацию со спросом и предложением валюты.

Николайчук сообщил, что НБУ продолжит сглаживать значительные курсовые колебания.