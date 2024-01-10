Доллар отошел от максимума: НБУ снизил официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар отошел от исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 11 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,1923 гривен за 1 доллар (-0,0330 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,8015 гривен за 1 евро (-0,0170 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 38,15-38,21 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 39,20 грн/доллар.

Прогнозы курса

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. В то же время, НБУ обеспечит курсовую устойчивость и привлекательность гривны.