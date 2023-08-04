Доллар и евро дешевеют: актуальные курсы валют в обменных пунктах

По состоянию на утро 4 августа средний курс доллара по Украине упал на 5 копеек до 37,50 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 41,00 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 4 августа составляет 39,9914 гривен за евро (-0,1536 гривен).

Валютный рынок

По данным НБУ, курс доллара на наличном рынке упал с начала года на 7,2%. При этом в июле в первые с января курс немного вырос - на 0,1% до 37,28 гривен.

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в конце июля курс вырос на 50 копеек.

Однако в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.