Доллар и евро: чего ожидать от курсов в середине августа

Как отметил банкир, курс доллара регулируется на основе режима "управляемой гибкости". Как и раньше, текущие колебания будут мизерными, разница между курсами покупки/продажи минимальной.

"Также стоит заметить, что стоимость доллара на наличном и безналичном рынках будет примерно одинаковой", - сказал он.

По его мнению, стабильность курса доллара также можно будет связать с активной ролью аграриев, ведь в сезон жатвы они активно продают избыток валюты для закупки горючего и других расходных материалов для работы.

Курс евро

"Что касается стоимости евро, то его нестабильность может оказаться достаточно ожидаемой, ведь его стоимость будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соответствующей стоимости гривны к доллару", - сказал банкир.

По его словам, ракурс изменений, как и прошлые три месяца, будет сосредоточен на геополитических факторах, на таможенных кульбитах США, на поведении мирового капитала.

"Иначе говоря, курс евро в Украине может меняться более динамично, чем курс доллара. Однако не стоит ожидать, что какая-то из этих валют может слишком упасть или неожиданно подрасти. Мы ожидаем, что стоимость евро будет равна ориентировочно 1,15-1,2 доллара", - добавил Лесовой.