Доллар и евро: чего ожидать от курсов в середине августа

Следующая неделя может стать достаточно привычной на валютном рынке: основные тенденции, тренды лета сохранятся. Курс доллара будет находиться ниже 42 гривен, курс евро будет колебаться в промежутке 48-50 гривен
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
Как отметил банкир, курс доллара регулируется на основе режима "управляемой гибкости". Как и раньше, текущие колебания будут мизерными, разница между курсами покупки/продажи минимальной.
"Также стоит заметить, что стоимость доллара на наличном и безналичном рынках будет примерно одинаковой", - сказал он.
По его мнению, стабильность курса доллара также можно будет связать с активной ролью аграриев, ведь в сезон жатвы они активно продают избыток валюты для закупки горючего и других расходных материалов для работы.
"Что касается стоимости евро, то его нестабильность может оказаться достаточно ожидаемой, ведь его стоимость будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соответствующей стоимости гривны к доллару", - сказал банкир.
По его словам, ракурс изменений, как и прошлые три месяца, будет сосредоточен на геополитических факторах, на таможенных кульбитах США, на поведении мирового капитала.
"Иначе говоря, курс евро в Украине может меняться более динамично, чем курс доллара. Однако не стоит ожидать, что какая-то из этих валют может слишком упасть или неожиданно подрасти. Мы ожидаем, что стоимость евро будет равна ориентировочно 1,15-1,2 доллара", - добавил Лесовой.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара упал на 38 копеек до 41,38 гривен - минимума с середины апреля. Курс евро вырос на 55 копеек до 48,19 гривен.
По данным НБУ, недоверие украинцев к американской валюте привело к изменению приоритетов украинцев. Чистая покупка долларов составила в июле 17 млн долларов, тогда как евро - 312 млн в долларовом эквиваленте.