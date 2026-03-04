ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар стремительно летит вверх, а евро упало ниже 51 грн: курс валют на 4 марта

10:04 04.03.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Доллар стремительно летит вверх, а евро упало ниже 51 грн: курс валют на 4 марта Фото: обменники и банки обновили курс валют на 4 марта (Getty Images)

В среду, 4 марта, на валютном рынке наблюдается резкая смена трендов. Доллар в обменниках стремительно подорожал сразу на 22 копейки, тогда как евро продолжает падать и уже опустилось ниже психологической отметки в 51 гривну.

Сколько стоит валюта сегодня в обменниках и банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Какой курс дал НБУ на 4 марта и как война на Ближнем Востоке влияет на доллар и евро

Главное:

  • Стремительное подорожание доллара: В обменниках курс покупки подскочил сразу на 22 копейки - до 43,55 грн.
  • Падение евро: Европейская валюта потеряла в цене 20 копеек и опустилась ниже психологической черты, достигнув 50,90 грн.
  • Максимальные курсы в банках: Самую высокую цену на доллар в кассах выставили ПУМБ (43,90 грн) и Укрсиббанк (43,89 грн).
  • Курс для карточек: В ПриватБанке и monobank безналичный доллар торгуется в пределах 43,81-43,86 грн.

Курс валют в обменниках

Утром 4 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках для покупки на уровне 43,55 гривен, что аж на 22 копейки дороже, чем вчера утром. Сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 43,40 (+20 коп).

Пока доллар стремительно растет, евро наоборот падает. Сегодня утром средний курс европейской валюты составляет 50,90 гривен для покупки. Это на 20 копеек ниже вчерашних утренних данных. Сдать валюту сегодня можно по курсу в 50,60 (-28 коп) гривен.

Доллар стремительно летит вверх, а евро упало ниже 51 грн: курс валют на 4 марта

Фото: курс валют на 4 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки также обновили ценники. По состоянию на утро средний курс доллара в банках составляет 43,47 гривен для покупки и 43,20 гривны - для продажи. Евро же уже ниже 51 гривны - 50,97 гривен (покупка) и 50,20 гривен (продажа).

Мопоbапк сегодня продает доллар по 43,81 гривны, а евро - по 51 гривне.

В Ощадбанке по состоянию на утро курс доллара установлен на уровне 43,85 при покупке как в кассе, так и за безнал. Евро же в кассе стоит 51,05 гривны, а для карточек - 51,10 гривну.

ПриваБанк держит курс на уровне 43,75 гривен при покупке в кассах и 43,86 гривен - для карточек. Для евро курс в кассе держится на уровне 50,80 гривен, а безнал - 51,02 гривну.

В "Пумбе" доллар сегодня уже по 43,90 гривны в кассах и 43,70 гривны - безнал. Курс евро в "Пумбе" сегодня держится на уровне 51,20 гривен.

Укрсиббанк выставил курс доллара на уровне 43,89 гривен, а евро - 51,05 гривну.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

