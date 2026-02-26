Доллар стабилен, евро прибавляет в цене: какой курс в обменниках и банках на 26 февраля

Главное:

Курс в обменниках: Доллар при покупке в среднем стоит 43,22 грн (-1 коп.), евро подорожало до 51,35 грн (+5 коп.).

Доллар при покупке в среднем стоит 43,22 грн (-1 коп.), евро подорожало до 51,35 грн (+5 коп.). Средний курс в банках: Купить доллар в кассах можно за 43,49 грн (-1 коп.), европейскую валюту - за 51,39 грн (+3 коп.).

Купить доллар в кассах можно за 43,49 грн (-1 коп.), европейскую валюту - за 51,39 грн (+3 коп.). ПриватБанк: Установил курс доллара в кассах на уровне 43,4 грн, евро - 51,45 грн. Карточные операции традиционно дороже: 43,47 и 51,54 грн соответственно.

Установил курс доллара в кассах на уровне 43,4 грн, евро - 51,45 грн. Карточные операции традиционно дороже: 43,47 и 51,54 грн соответственно. Ощадбанк: Предлагает доллар в отделениях по 43,5 грн, евро - по 51,45 грн. Для безналичных расчетов курс доллара составляет 43,55 грн, евро - 51,55 грн.

Предлагает доллар в отделениях по 43,5 грн, евро - по 51,45 грн. Для безналичных расчетов курс доллара составляет 43,55 грн, евро - 51,55 грн. Тенденция: В обменниках курс доллара несколько ниже, чем в кассах крупных банков, тогда как евро демонстрирует стабильный рост во всех сегментах рынка.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 26 февраля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках при покупке на уровне 43,22 (-1 коп) гривен. Сдать валюту сегодня можно в среднем по 43,15 (+2 коп) гривны.

Европейская валюта в обменных пунктах сегодня стоит 51,35 (+5 коп) гривен при покупке, а по курсу в 51,17 (+2 коп) гривну валюту можно сдать.

Фото: курс валют в обменниках на 26 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс покупка доллара в банках сегодня составляет 43,49 (-1 коп) гривны, а сдать валюту можно как и вчера по 43 гривны.

Евро в банках сегодня держится на среднем курсе в 51,39 (+3 коп) гривну, а сдать валюту можно по 50,7 (-5 коп) гривен.

Например, в ПриватБанке доллар сегодня можно купить в кассах за 43,4 гривны, а для карточных операции - 43,47 гривны. Евро же обойдется в 51,45 гривну при покупке в кассе и 51,54 гривна - для карточек.

В Ощадбанке курс доллара в кассах сегодня установлен на уровне 43,5 гривен для покупки валюты в отделениях и 43,55 гривен - безнал. Евро же в кассах сегодня стоит 51,45 гривну, а для операций карточками - 51,55 гривну.