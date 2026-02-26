Доллар стабилен, евро прибавляет в цене: какой курс в обменниках и банках на 26 февраля

Пока доллар несколько теряет в цене при покупке в обменниках и банках, европейская валюта продолжает постепенно дорожать. Впрочем, как доллар, так и евро не отступают от привычных отметок в 43 и 51 гривну соответственно.
Сколько стоит валюта сегодня и какой курс установили обменники и популярные банки - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Читайте также: Какой курс дал НБУ на 26 февраля и за какие гривны валюту не купить
Главное:
По состоянию на утро 26 февраля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках при покупке на уровне 43,22 (-1 коп) гривен. Сдать валюту сегодня можно в среднем по 43,15 (+2 коп) гривны.
Европейская валюта в обменных пунктах сегодня стоит 51,35 (+5 коп) гривен при покупке, а по курсу в 51,17 (+2 коп) гривну валюту можно сдать.
Фото: курс валют в обменниках на 26 февраля (инфографика РБК-Украина)
Средний курс покупка доллара в банках сегодня составляет 43,49 (-1 коп) гривны, а сдать валюту можно как и вчера по 43 гривны.
Евро в банках сегодня держится на среднем курсе в 51,39 (+3 коп) гривну, а сдать валюту можно по 50,7 (-5 коп) гривен.
Например, в ПриватБанке доллар сегодня можно купить в кассах за 43,4 гривны, а для карточных операции - 43,47 гривны. Евро же обойдется в 51,45 гривну при покупке в кассе и 51,54 гривна - для карточек.
В Ощадбанке курс доллара в кассах сегодня установлен на уровне 43,5 гривен для покупки валюты в отделениях и 43,55 гривен - безнал. Евро же в кассах сегодня стоит 51,45 гривну, а для операций карточками - 51,55 гривну.