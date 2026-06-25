Доллар стабилен, евро дешевеет: валюта в крупнейших банках и обменниках 25 июня

Главное:

Обменники: доллар – 44,95/44,85 грн (покупка/продажа), евро – 51,45/51,20 грн.

доллар – 44,95/44,85 грн (покупка/продажа), евро – 51,45/51,20 грн. Средний курс в банках: доллар – 44,63 грн (покупка) и 45,11 грн (продажа), евро – 50,84 грн (покупка) и 51,65 грн (продажа).

доллар – 44,63 грн (покупка) и 45,11 грн (продажа), евро – 50,84 грн (покупка) и 51,65 грн (продажа). Самый дешевый доллар: ПриватБанк – 45,00 грн.

ПриватБанк – 45,00 грн. Выгоднее всего продавать доллар: ПУМБ (коммерческий курс) – 44,80 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) – 44,80 грн. Дешевле всего евро: Monobank – 51,27 грн.

Monobank – 51,27 грн. Выгоднее всего продавать евро: ПУМБ – 51,10 грн.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin , средний курс доллара в обменниках практически не изменился. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,95 гривны (без изменений), а продать – за 44,85 гривны (без изменений).

Евро продолжил дешеветь. Средний курс покупки составляет 51,45 гривны (-20 коп.), а продажи – 51,20 гривны (-20 коп.).

Фото: курс валют в обменниках на 25 июня (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,63 грн для покупки (без изменений) и 45,11 грн для продажи (-1 коп.). Евро банки покупают в среднем по 50,84 гривны (-5 коп.), а продают по 51,65 гривны (-18 коп.).

Доллар в большинстве крупных банков почти не изменился. В то же время, евро продолжил дешеветь, а отдельные банки существенно пересмотрели курс продажи.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 45,00 грн (без изменений). Карточный курс составляет 45,04 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 51,35 гривны (-15 коп.), а карточный курс – 51,28 гривны (-26 коп.).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,05 гривны (-15 коп.), а для карточных операций – по 45,15 гривны (+5 коп.). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 51,35 гривны (-40 коп.), а карточный курс составляет 51,45 гривны (-15 коп.).

''ПУМБ'' по коммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (без изменений), а в кассах – по 45,30 гривны (без изменений). Евро в отделениях стоит 51,80 гривны (-20 коп.).

Monobank продает доллар по 45,04 гривны (без изменений). Курс покупки составляет 44,60 гривны (без изменений). Евро банк продает по 51,27 гривны (-26 коп.), а покупает по 50,65 гривны (-18 коп.).

Фото: курс валют в банках (продажа) на 25 июня (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Доллар: дешевле всего американскую валюту сегодня продает ПриватБанк – 45,00 грн (без изменений). В Monobank доллар стоит 45,04 грн (без изменений), в ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн (без изменений), а в Ощадбанке – 45,05 грн (-15 коп.) в ''Мобильном Ощаде''.

Евро: дешевле всего купить европейскую валюту можно в Monobank – 51,27 грн (-26 коп.). В ПриватБанке в отделениях курс составляет 51,35 грн (-15 коп.), в Ощадбанке в ''Мобильном Ощаде'' – 51,35 грн (-40 коп.), карточный курс – 51,45 грн, а в ПУМБ – 51,80 грн (-20 коп.).

Где выгоднее реализовать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн (без изменений). В Ощадбанке валюту покупают по 44,70 грн (без изменений), в Monobank – по 44,60 грн (без изменений), в ПриватБанке – по 44,55 грн (без изменений).

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня также в ПУМБ – по 51,10 грн (-20 коп.). В Ощадбанке курс покупки составляет 50,75 грн (-15 коп.), у Monobank – 50,65 грн (-18 коп.), а в ПриватБанке – 50,62 грн (-2 коп.).