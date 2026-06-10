Доллар штурмует психологическую черту, евро взлетел: "свежий" курс валют на 10 июня

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Стремительное подорожание: 10 июня доллар и евро прибавили в стоимости 30-45 копеек по сравнению с утром 9 июня.

10 июня доллар и евро прибавили в стоимости 30-45 копеек по сравнению с утром 9 июня. Психологический порог: Многие крупные банки (ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, ПУМБ) уже продают доллар дороже 45 гривен.

Многие крупные банки (ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, ПУМБ) уже продают доллар дороже 45 гривен. Ситуация в обменниках: Средний курс доллара в обменных пунктах достиг отметки 44,95 грн при покупке, а евро - 52,30 грн.

Средний курс доллара в обменных пунктах достиг отметки 44,95 грн при покупке, а евро - 52,30 грн. Евро "взлетел": Стоимость европейской валюты в банках и обменниках преимущественно пересекла отметку в 52 гривны.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 10 июня портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,95 (+40 коп) гривен для покупки и 44,70 (+30 коп) гривны - для сдачи валюты.

Средний курс евро в обменниках составляет 52,30 (+43 коп) гривны для покупки и 52 (+35 коп) гривны - для сдачи валюты.

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 44,95 гривен для покупки, сдать валюту можно по курсу в 44,45 гривны.

Евро в банках сегодня можно купить по среднему курсу в 52,04 гривны, а сдать - по 51,35 гривны.

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,15 (+30 коп) гривны, а для карточек - 45,24 (+40 коп) гривны. Евро в отделениях банка и картой можно купить по 52,35 гривны (+45 и +27 коп соответственно).

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 45,15 (+30 коп) гривны, а картой - 45,25 (+30 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 52,30 (+50 коп) гривны, а карточкой - 52,35 (+45 коп) гривны.

В кассах "Пумба" доллар сегодня продают по 45,30 (+30 коп) гривны, а коморционный курс - 45 (+20 коп) гривны. Евро в отделениях можно купить по 52,50 (+40 коп) гривны.

Monobank продает доллары по 45,21 (+38 коп) гривны, а за евро придется заплатить 52,35 (+30 коп) гривны.

Где сегодня самый низкий курс продажи (валюта дешевле)