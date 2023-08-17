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Доллар резко подорожал: обменники выставили новые курсы валют

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Украина, Четверг 17 августа 2023 11:14
Доллар резко подорожал: обменники выставили новые курсы валют Фото: курс доллара вырос на 30 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. С начала недели валюта подорожала на 50 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 августа средний курс доллара по Украине вырос на 30 копеек до 38,10 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,50 гривен, евро по 41,00 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 17 августа составляет 39,911 гривен за евро (-0,0548 гривен).

Доллар резко подорожал: обменники выставили новые курсы валют

Курсовые колебания

Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики.

Однако в июле средний курс продажи наличного доллара вырос на 0,1% до 37,28 гривен. Курс вырос после падения в течение полугода.

В частности, в конце июля курс подскочил на 50 копеек. Однако в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают ситуативные коррекции как свидетельство того, что меняется тренд.

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