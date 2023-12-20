НБУ поднял официальный курс доллара до нового максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Валюта дорожает девятый день подряд, обновляя максимумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 21 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,5516 гривен за 1 доллар (+0,2311 грн).

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Курс евро составит 41,0664 гривен за 1 евро (+0,1445 грн). Это чуть ниже максимума 19 июля - 41,1506. Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

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На межбанке сегодня курс вырос на 28 копеек до 37,61-37,63 грн/доллар (покупка-продажа).

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На наличном рынке курс вырос на 15 копеек до 37,90 гривен за доллар.

Сезонное подорожание

Увеличение спроса на валюту, и как следствие, рост курса доллара было ожидаемо для Национального банка. Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, смена тренда произошла 23 ноября.

Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

Глава НБУ уверяет, что, несмотря на значительное присутствие центробанка на рынке, курс все же определяется балансом на рынке.

Наличный курс почти полностью зависит от курса на межбанке. Банки имеют возможность покупать валюту НБУ и продавать ее населению с небольшой комиссией. Разница между курсом на межбанке и курсом на наличном рынке в последние дни сократилась до 50 копеек, в то время как до декабря она составляла около 1,50 гривен.