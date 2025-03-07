Доллар резко подешевел в обменниках, евро растет

По состоянию на утро 7 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 41,45 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 44,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 44,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,19-41,22 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с конца ноября 2024 года.

Официальный курс на 7 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,2742 гривен за 1 доллар (-0,0938 грн).

Ниже курс был только 21 ноября прошлого года - 41,2533 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 44,2493 гривен за 1 евро (+0,3718 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юри Гелетий, курс доллара к гривне снижается в последнее время из-за сезонного увеличения предложения валюты и уменьшения спроса.

Спрос также уменьшился со стороны населения. Если в январе он составлял около 56 млн долларов в день, сейчас это 42 млн долларов.

"Сейчас ситуация выровнялась, спред между официальным и наличным курсом не превышает 0,5%, в определенные дни он был на уровне 0,1%", - рассказал заместитель главы НБУ.