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Доллар дешевеет, евро прибавляет в цене: ''свежий'' курс валют на 3 июля в банках и обменниках

09:55 03.07.2026 Пт
3 мин
Где сегодня выгоднее купить и продать доллары и евро
aimg Анастасия Мацепа
Доллар дешевеет, евро прибавляет в цене: ''свежий'' курс валют на 3 июля в банках и обменниках Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Утром 3 июля валютный рынок Украины демонстрирует разнонаправленную динамику. Доллар подешевел, тогда как евро продолжил рост у большинстве банков и обменников.

Где сегодня самые выгодные курсы покупки и продажи валют и что предлагают крупнейшие банки Украины, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар дешевеет: в обменниках американская валюта продается в среднем по 44,75 грн.
  • Евро дорожает: средний курс продаж в обменниках составляет 51,45 грн.
  • Самый дешевый доллар: среди банков самый выгодный курс продаж предлагают Monobank и ПриватБанк (в отделениях).
  • Где выгоднее продавать валюту: самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , утром 3 июля доллар в обменниках можно купить по среднему курсу 44,75 (-5 коп.) гривны, а сдать – по 44,63 (-6 коп.) гривны.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,45 (+10 коп.) гривны, а покупают – по 51,25 (+8 коп.).

Доллар дешевеет, евро прибавляет в цене: ''свежий'' курс валют на 3 июля в банках и обменниках

Фото: курс валют в обменниках на 3 июля (Инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,00 (-5 коп.) гривны, а картой – 45,04 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,55 (+5 коп.) гривны, а картой – 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в ''Мобильном Ощаде'' по 45,00 (без изменений) гривен, а для карт – 45,10 (без изменений) гривен. Евро в ''Мобильном Ощаде'' сегодня обойдется в 51,55 (+20 коп.) гривны, а для карт курс составляет 51,65 (+10 коп.) гривны.

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 45,20 (-10 коп.) гривны, а коммерческий курс продаж составляет 45,10 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 52,00 (+10 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривны, а евро – по 51,53 (без изменений) гривны.

Доллар дешевеет, евро прибавляет в цене: ''свежий'' курс валют на 3 июля в банках и обменниках

Фото: курс валют в банках (продажа) на 3 июля (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Самый низкий курс продажи доллара сегодня предлагает Monobank – 45,03 грн. В отделениях ПриватБанка американскую валюту можно приобрести за 45,00 грн, что является наиболее выгодным предложением среди банковских отделений.

Евро по самому низкому курсу продает Monobank – 51,53 грн. Почти такой же курс в ПриватБанке при покупке картой – 51,54 грн, а в отделениях банка – 51,55 грн.

Где выгоднее продать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара среди банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн. Среди других банков наиболее выгодным курсом являются Ощадбанк – 44,65 грн и Monobank – 44,58 грн.

Евро выгоднее всего продавать ПУМБ – по 51,30 грн. Среди других вариантов высокий курс покупки предлагают обменники – 51,25 грн.

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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