Доллар продолжает падение после решения НБУ перейти к гибкому курсу

Официальный курс гривны к доллару на 11 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5058 гривен за 1 доллар (-0,0469 грн).

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Курс евро составит 38,6049 гривен за 1 евро (+0,1222 грн).

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На межбанке сегодня, 10 октября, курс упал на 6 копеек до 36,47-36,49 грн/доллар (покупка-продажа).

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На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 38,15 гривен за доллар.

Новый курс НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, новая политика не означает, что гривна будет постоянно падать, а термин "управляемая гибкость курса" не равен "перманентной девальвации".

По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.

Прогноз курса

Между тем, МВФ прогнозирует курс доллара в 2023 году на уровне 37,5 грн/доллар. Учитывая, что НБУ до начала октября держал курс на уровне 36,6 грн/доллар, до конца года должна произойти существенная девальвация, чтобы среднегодовой курс вышел на уровень 37,5 грн/доллар.