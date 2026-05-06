Доллар продолжает падать, евро резко подскочило: курс на 7 мая и что происходит со спросом на валюту

Главное:

Доллар снизился до 43,85 грн (-12 коп. за сутки)

Евро подорожало до 51,61 грн (+22 коп. за сутки)

Спрос на валюту превышает предложение на 10-15%

Дефицита валюты нет, ситуация контролируемая

Курс валют НБУ

На 7 мая НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,85 грн, что на 12 копеек ниже курса 6 мая (43,97 грн).

Евро, наоборот, резко вырос - до 51,61 грн, что на 22 копейки больше по сравнению с предыдущим показателем (51,39 грн).

Таким образом, валютный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику: доллар продолжил снижение, тогда как евро перешло к существенному росту после предыдущего падения.

Фото: курс валют на 7 мая (инфографика РБК-Украина)

Что происходит на валютном рынке

На рынке наблюдается повышенный спрос на валюту. По оценкам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тараса Лесового, на межбанковском рынке он может превышать предложение на 10-15%, что выше привычных для этого периода показателей в 5-7%.

В то же время этот спрос не является критическим и не создает рисков для стабильности рынка. Национальный банк имеет достаточно инструментов для сдерживания ситуации, прежде всего за счет валютных интервенций.

Ожидается, что их объем может достигать 800-900 млн долларов, что позволит сглаживать дисбалансы и удерживать курс в прогнозируемых пределах.

Среди внешних факторов влияния ключевую роль играют мировые цены на топливо. Они влияют на импорт и, соответственно, на спрос на валюту. Дополнительную неопределенность создает ситуация на Ближнем Востоке, которая может влиять на энергетические рынки.

Наличный рынок в целом повторяет тенденции межбанка, хотя поведение отдельных обменников может зависеть от информационного фона.

Несмотря на рост спроса, дефицита валюты нет, а ситуация на рынке остается контролируемой.