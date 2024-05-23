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Очередной исторический максимум: НБУ повысил официальный курс доллара

Украина, Четверг 23 мая 2024 15:44
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Очередной исторический максимум: НБУ повысил официальный курс доллара Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,9205 гривен за 1 доллар (+0,0955 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 23 мая - 39,8250.

Очередной исторический максимум: НБУ повысил официальный курс доллара

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,3137 гривен за 1 евро (+0,2031 грн). Это также максимум. Предыдущий максимум был установлен 22 мая - 43,2643.

Очередной исторический максимум: НБУ повысил официальный курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 22 копейки до 39,977-39,99 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Очередной исторический максимум: НБУ повысил официальный курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 5 копеек до 40,15 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, несмотря на ежедневные изменения курса, резкого взлета не будет, поскольку НБУ контролирует курс в рамках режима "управляемой гибкости".

По его словам, рост курса обязательно сменяется его снижением в течение недели. Однако прогнозы свидетельствую о том, что до конца 2024 года курс доллара будет повышаться.

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