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Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы в обменных пунктах Украины

Украина, Вторник 07 ноября 2023 10:29
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Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы в обменных пунктах Украины Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 ноября средний курс доллара в Украине снизился на 10 копеек до 37,65 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 40,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 гривен, евро по 39,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 35,98-36,05 (покупка-продажа), снизившись на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил официальный курс доллара. Официальный курс на 7 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0426 гривен за 1 доллар (-0,1279 грн).

Курс евро составит 38,7206 гривен за 1 евро (-0,0072 грн).

Ситуация на валютном рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 года снизился на 0,1% до 38,05 гривен. Доллар подешевел после трех месяцев роста. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,3%.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке после перехода к режиму управляемой гибкости курса с 3 октября оставалась устойчивой.

Рынок адаптируется к новым условиям, за несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках.

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