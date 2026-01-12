Доллар продемонстрировал самое резкое падение за три недели: что стало причиной

Доллар продемонстрировал наибольшее падение за три дня. Причиной стала эскалация конфликта между администрацией Дональда Трампа и Федеральной резервной системой США через судебные повестки регулятором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Американская валюта потеряла в цене после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил получение повесток от Министерства юстиции по делу о ремонте штаб-квартиры ведомства. На этом фоне индекс доллара снизился на 0,3%.
Инвесторы восприняли действия администрации как прямое давление на независимость Центробанка. Это привело к тому, что евро и японская иена укрепились, а золото обновило исторический максимум на фоне выхода трейдеров в защитные активы.
Пауэлл назвал юридическое преследование "следствием нежелания политиков следовать указаниям президента по процентным ставкам". Администрация Трампа требует агрессивного снижения ставок для поддержки рынка жилья и уменьшения стоимости государственных заимствований.
Напомним, на фоне политической нестабильности в США и давления на ФРС мировые цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов. Стоимость золота впервые в истории превысила отметку 3100 долларов за унцию, прибавив в цене более 3% всего за один день.
Серебро продемонстрировало еще более стремительную динамику, подорожав на 7% - до более 38 долларов за унцию. Аналитики связывают этот ажиотаж с массовым выходом инвесторов из доллара в "защитные активы" из-за опасений, что администрация Трампа может подорвать стабильность американской валюты.
Как сообщали медиа, ситуация вокруг Венесуэлы стала одним из ключевых факторов рыночной турбулентности в начале 2026 года. После захвата Николаса Мадуро американскими силами и перехвата танкеров с подсанкционной нефтью, напряженность в регионе достигла пика.
Это непосредственно влияет на стабильность нефтяных котировок и заставляет инвесторов сомневаться в безопасности традиционных финансовых инструментов США, отдавая предпочтение драгоценным металлам.