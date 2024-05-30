Доллар приостановил рост: сколько стоит валюта в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился после роста примерено на гривну за десять дней. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,05 гривен, курс евро упал на 10 копеек до - 44,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 43,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,49-40,52 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Это седьмой рекорд подряд.

Официальный курс на 30 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,4832 гривен за 1 доллар (+0,0874 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 29 мая - 40,3958.

Курс евро составит 43,9202 гривен за 1 евро (-0,0506 грн).

Прогноз курса

Курс доллара на наличном рынке с 20 мая вырос примерно на 1 гривну. Доллар подорожал вслед за повышением курса интервенций НБУ на межбанке и ростом официального курса.

Опрошенные РБК-Украина финансовые эксперты уверены, что подорожание доллара вызвано исключительно тем, что НБУ принял политическое решение о девальвации.

Изменение позиции НБУ привело к тому, что аналитики меняют прогноз курса доллара. Так, компания Dragon Capital повысила прогноз курса к концу 2024 года с 39 до 42 грн/доллар.