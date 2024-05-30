ua en ru
Чт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар приостановил рост: сколько стоит валюта в обменниках

Украина, Четверг 30 мая 2024 11:01
UA EN RU
Доллар приостановил рост: сколько стоит валюта в обменниках Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился после роста примерено на гривну за десять дней. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,05 гривен, курс евро упал на 10 копеек до - 44,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 43,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,49-40,52 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Это седьмой рекорд подряд.

Официальный курс на 30 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,4832 гривен за 1 доллар (+0,0874 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 29 мая - 40,3958.

Курс евро составит 43,9202 гривен за 1 евро (-0,0506 грн).

Прогноз курса

Курс доллара на наличном рынке с 20 мая вырос примерно на 1 гривну. Доллар подорожал вслед за повышением курса интервенций НБУ на межбанке и ростом официального курса.

Опрошенные РБК-Украина финансовые эксперты уверены, что подорожание доллара вызвано исключительно тем, что НБУ принял политическое решение о девальвации.

Изменение позиции НБУ привело к тому, что аналитики меняют прогноз курса доллара. Так, компания Dragon Capital повысила прогноз курса к концу 2024 года с 39 до 42 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
DAILY
Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес