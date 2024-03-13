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Доллар ускорил рост: обменные пункты обновили курсы валют

Фото: курс доллара вырос на 25 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины ускорил рост вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 25 копеек до 38,90 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 42,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,40 гривен, евро по 41,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,56 - 38,60 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 13 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,4924 гривен за 1 доллар (+0,1099 грн). Курс евро составит 42,0414 гривен за 1 евро (+0,0855 грн).

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года.

Финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар. В январе они ждали курс 40,29 грн/доллар.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

 

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