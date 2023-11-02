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Доллар прекратил падение: НБУ повысил официальный курс

Фото: курс доллара вырос менее чем на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил официальный курс доллара. До этого доллар дешевел в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,2659 гривен за 1 доллар (+0,0004 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,6703 гривен за 1 евро (+0,4392 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 36,25-36,27 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс снизился на 10 копеек до 37,80 гривен за доллар.

Ситуация на валютном рынке

НБУ в октябре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,338 млрд долларов. Это самый большой объем с июня прошлого года. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

Кроме того, по данным НБУ, население Украины в октябре 2023 года купило в банках 739,4 млн долларов - максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года. Всего с начала 2023 года украинцы купили 3,145 млрд долларов.

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