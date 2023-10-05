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Доллар медленно дорожает: НБУ снова повысил официальный курс

Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Курс вырос еще на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,6216 гривен за 1 доллар (+0,0193 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,5406 гривен за 1 евро (+0,1118 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня, 5 октября, курс упал на 3 копейки до 36,59-36,61 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 38,20 гривен за доллар.

Новая политика НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса, что вызвало повышение спроса на валюту на межбанковском рынке и скачку наличного курса доллара.

Однако уже 4 октября спрос на межбанке упал, а курс доллара на наличном рынке пошел вниз.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, рынок постепенно убеждается в серьезности намерений НБУ удержать устойчивость курса и позволять лишь незначительные колебания. "Ожидаем, что спрос постепенно стабилизируется. Могу лишь повторить, что для нас приоритетной задачей сохранение курсовой устойчивости", - написал он.

 

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