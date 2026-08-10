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Доллар свыше 45, евро дорожает: курс валют в банках и обменниках 10 августа

10:47 10.08.2026 Пн
3 мин
Как изменились курсы валют после выходных?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар свыше 45, евро дорожает: курс валют в банках и обменниках 10 августа Фото: банки и обменники обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Банки и обменники обновили курсы валют на 10 августа. После выходных доллар в наличном сегменте немного подорожал, евро также прибавил в цене.

Сколько сегодня стоят основные валюты и где их обмен будет выгодным, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • В обменниках доллар продают в среднем по 44,85 грн, евро – по 51,80 грн.
  • В банках доллар можно купить от 44,90 грн, евро – от 52,00 грн.
  • Самый дешевый доллар: предлагают ПУМБ по коммерческому курсу и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад''.
  • Самый дешевый евро: можно купить в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад''.
  • Выгоднее всего продать доллар: можно в Ощадбанке через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу.
  • Самый высокий курс покупки евро: установил Ощадбанк через ''Мобильный Ощад''.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , по состоянию на утро 10 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,85 (7 коп.) грн для продажи и 44,73 (6 коп.) грн для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,80 (+14 коп.) грн., а покупают – по 51,60 (+13 коп.) грн.

Доллар свыше 45, евро дорожает: курс валют в банках и обменниках 10 августа

Фото: курс валют в обменниках на 10 августа (Инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу 45,00 (без изменений) грн, а покупают – по 44,52 (без изменений) грн.

Евро же в банках можно купить по 52,09 (6 коп.) грн, а сдать – по 51,35 (8 коп.) грн.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,95 (без изменений) грн, а курс для карт составляет 45,04 (без изменений) грн. Купить евро в отделениях можно по 52,10 (+15 коп.) грн, а для карт курс составляет 52,08 (без изменений) грн.

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,90 (-5 коп.) грн, а для карт – по 45,10 (без изменений) грн. Евро в мобильном приложении можно купить по 52,00 (без изменений) грн, а для карт – по 52,20 (+10 коп.) грн.

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 (без изменений) грн, а по коммерческому курсу – по 44,90 (без изменений) грн. Евро в кассах банка можно купить по 52,20(+10 коп.) грн.

Monobank продает доллары по 45,03 (+3 коп.) грн., а евро – по 52,06 (+4 коп.) грн.

Доллар свыше 45, евро дорожает: курс валют в банках и обменниках 10 августа

Фото: курс валют в банках (продажа) на 10 августа (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Среди крупнейших банков выгоднее всего покупать доллар сегодня можно по коммерческому курсу ПУМБ и через ''Мобильный Ощад'' – по 44,90 грн. Далее следует ПриватБанк в отделениях – 44,95 грн, а дороже всего доллар продают Monobank – 45,03 грн, карточный ПриватБанк – 45,04 грн и Ощадбанк для карт и ПУМБ в отделениях – по 45,10 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,00 грн. Далее следуют Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карт – 52,08 грн, ПриватБанк в отделениях – 52,10 грн. Дороже всего евро продают Ощадбанк для карт и ПУМБ – по 52,20 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Monobank – 44,63 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,60 грн. Далее следуют Ощадбанк для карт – 44,50 грн, карточный курс ПриватБанка – 44,50 грн, а в отделениях ПриватБанка доллар покупают по 44,35 грн.

Евро выгоднее всего продавать ПУМБ – по 51,50 грн. Далее следуют Monobank – 51,47 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,45 грн, Ощадбанк для карт – 51,40 грн, ПриватБанк по карточному курсу – 51,35 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 51,10 грн.

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