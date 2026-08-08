Стоит ли скупать доллары: банкир спрогнозировал, чего ждать от курса на следующей недели

В середине августа главным фактором для валютного рынка может оказаться не спрос населения на доллары или евро, а ситуация на топливном рынке. Из-за нестабильности мировых цен на нефть и риска безопасности украинские импортеры могут активнее покупать валюту, однако Национальный банк по-прежнему способен удерживать ситуацию под контролем.

Какие риски могут повлиять на курс доллара и евро на следующей неделе и чего ожидать украинцам, – рассказал РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой .

Главное:

Главным фактором для валютного рынка на следующей неделе может стать ситуация на топливном рынке.

Импортеры могут активнее покупать валюту из-за неопределенности с предстоящими поставками горючего.

НБУ, вероятно, продлит валютные интервенции на уровне 800-900 млн долларов в неделю.

Признаков ажиотажного спроса на валюту среди населения пока нет.

Официальный курс, по прогнозу банкира, останется в пределах 44,5–45 грн за доллар и 51–51,7 грн за евро.

Почему именно топливо может повлиять на курс

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тараса Лесового, в этот раз главным источником напряжения для валютного рынка может стать топливный сектор.

Причиной является нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, по которой мировые цены на нефть остаются непредсказуемыми. Это создает дополнительную неопределенность украинских импортеров нефтепродуктов.

Чтобы избежать риска покупать валюту в последний момент, компании могут начать закупать ее заранее.

''Импортеры будут увеличивать объемы валютных закупок и формировать определенный запас. Такое поведение дает им временный и финансовый запас, но в то же время усиливает общий спрос на межбанковском рынке'', – объяснил Лесной.

НБУ и дальше будет сдерживать колебания

Банкир прогнозирует, что спрос на валюту и дальше будет превышать предложение. В то же время это не означает потери контроля над рынком.

По его словам, Национальный банк и дальше будет компенсировать дефицит валюты благодаря интервенциям.

''Именно режим ''управляемой гибкости'' будет оставаться основным механизмом, который не позволит ситуативному росту спроса превратиться в неконтролируемый курсовой ''бег''. Благодаря валютным интервенциям НБУ способен сглаживать резкие колебания и поддерживать необходимый баланс'', – отметил эксперт.

Ожидается, что на следующей неделе объем валютных интервенций будет оставаться в привычных пределах – около 800-900 млн. долларов.

Почему дороже горючее важно не только для курса

Лесной обращает внимание, что риски топливного рынка могут отразиться не только на валюте.

Подорожание бензина и дизельного горючего постепенно влияет на себестоимость перевозок, производства товаров и услуг, а затем может ускорить инфляцию.

Впрочем, пока, по словам эксперта, сезонное сдерживание цен на продукты частично компенсирует этот риск, поэтому оснований для резких курсовых изменений в ближайшее время нет.

Стоит ли скупать валюту

Банкир считает, что осенью традиционно активизируются информационные волны о возможном наступлении врага, сложной зиме или резком падении гривны.

Однако за четыре года войны ни один из этих факторов не привел к валютному коллапсу.

''Часть людей может решить купить доллары или евро ''впрок'', соглашаясь на явно завышенный курс продажи. Однако признаков мощного ажиотажного спроса пока нет'', – подчеркнул Лесовой.

Он добавил, что благодаря политике НБУ наличный курс будет оставаться близким к межбанковскому, поэтому появление двух разных валютных рынков не ожидается.

Еще один риск – экспорт

Дополнительным вызовом для валютного рынка банкир называет сокращение экспорта из-за российских атак на торговые суда.

Меньший экспорт означает меньший приток валютной выручки в Украину.

Впрочем, сейчас этот фактор компенсируется международной финансовой помощью, поэтому непосредственной угрозы для курсовой стабильности эксперт не видит.

Каким будет курс на следующей неделе

По прогнозу Лесового, в течение 10-16 августа валютный рынок будет оставаться контролируемым.

Ожидаемые курсовые границы:

межбанк: 44,5-45 грн. за доллар и 51-51,7 грн. за евро;

наличный рынок: 44,6-45 грн. за доллар и 51-51,7 грн. за евро.

По словам банкира, основные риски для гривни остаются такими же, как и в конце июля, однако они пока не смогли существенно расшатать валютный рынок.

''Информационные волны могут накатываться одна за другой, однако валютный рынок, вероятнее всего, останется у своих нынешних ''берегов'''', – подытожил Лесной.