НБУ повысил курс доллара после недельного снижения
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение шести рабочих дней подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 25 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5505 гривен за 1 доллар (+0,1027 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 43,5188 гривен за 1 евро (+0,2841 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 40,58-40,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара не изменился - 40,85 гривен.
Комментарий НБУ
Как заявили в НБУ, рост курса доллара был вызван увеличением бюджетных расходов. Однако ситуация на валютном рынке Украины оставалась контролируемой.
Для компенсации структурного дефицита валюты и недопущения чрезмерных курсовых колебаний НБУ сохранял активное присутствие на валютном рынке.