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НБУ повысил курс доллара после недельного снижения

Украина, Понедельник 24 июня 2024 15:44
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НБУ повысил курс доллара после недельного снижения Фото: курс доллара вырос на 11 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение шести рабочих дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5505 гривен за 1 доллар (+0,1027 грн).

НБУ повысил курс доллара после недельного снижения

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,5188 гривен за 1 евро (+0,2841 грн).

НБУ повысил курс доллара после недельного снижения

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 40,58-40,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повысил курс доллара после недельного снижения

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 40,85 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, рост курса доллара был вызван увеличением бюджетных расходов. Однако ситуация на валютном рынке Украины оставалась контролируемой.

Для компенсации структурного дефицита валюты и недопущения чрезмерных курсовых колебаний НБУ сохранял активное присутствие на валютном рынке.

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