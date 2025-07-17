Доллар подорожал к мировым валютам после заявления Трампа о главе ФРС США

Евро упал 17 июля на 0,14% до 1,1625 доллара.

Настроение рынка определялось неопределенностью относительно будущего главы ФРС Джерома Пауэлла в центральном банке.

Новости о том, что президент США Дональд Трамп, вероятно, уволит Пауэлла, вскоре привели к падению акций и курса доллара

Трамп поспешил опровергнуть эти сообщения, несколько успокоив нестабильные рынки. Однако он не исключил такой возможности и возобновил критику в адрес главы центрального банка за отказ снизить процентные ставки. Срок полномочий Пауэлл истекает в мае 2026 года.

Пауэлл часто подвергался публичной критике со стороны Трампа, поскольку центральный банк поддерживал процентные ставки на прежнем уровне, одновременно отслеживая инфляционное воздействие тарифов.

Президент США критиковал Пауэлла за то, что тот не снизил ставки раньше, что вызвало опасения по поводу возможного подрыва независимости ФРС.

"Я думаю, наиболее вероятным результатом будет то, что Пауэлл останется на своем посту до конца своего срока в следующем году. Однако это не первый случай, поэтому возможны эпизоды волатильности доллара из-за политической обстановки", - сказал Карлос Казанова, старший экономист UBP по Азии.