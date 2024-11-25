Доллар подорожал в начале недели: свежие курсы валют в обменниках

По состоянию на утро 25 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,65 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 43,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 43,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,38-41,41 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 25 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3193 гривен за 1 доллар (+0,0333 грн).

Официальный курс евро составит 42,9927 гривен за 1 евро (-0,4732 грн).

Курсы валют по-новому

Напомним, Национальный банк Украины изменит подходы к расчетам и обнародованию индикаторов валютного рынка. Это касается курса гривны ко всем валютам, кроме доллара.

Сейчас берется значение на конкретный момент, по состоянию на 15 часов. По новой методике курсы будут рассчитываться через среднее значение за период.

Кроме тогоь, НБУ планирует ввести справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12.00.

Также НБУ планирует отказаться от практики установления курсов некоторых валют ежемесячно. Курсы будут устанавливаться ежедневно.