НБУ повышает курс доллара второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3193 гривен за 1 доллар (+0,0333 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 42,9927 гривен за 1 евро (-0,4732 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,37-41,39 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,60 гривен.

Комментарий НБУ

По прогнозу НБУ, структурный дефицит валюты частного сектора будет сохраняться высоким на прогнозном горизонте под влиянием значительного спроса на импортные товары и большое количество мигрантов за рубежом.

В то же время рост экспортных поступлений будет оставаться ограниченным из-за последствий войны и динамики мировых данных. Спрос на наличную валюту будет сохраняться высоким в условиях крупных бюджетных расходов, говорится в Инфляционном отчете НБУ.