НБУ повышает курс доллара второй день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 25 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3193 гривен за 1 доллар (+0,0333 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 42,9927 гривен за 1 евро (-0,4732 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,37-41,39 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,60 гривен.
Комментарий НБУ
По прогнозу НБУ, структурный дефицит валюты частного сектора будет сохраняться высоким на прогнозном горизонте под влиянием значительного спроса на импортные товары и большое количество мигрантов за рубежом.
В то же время рост экспортных поступлений будет оставаться ограниченным из-за последствий войны и динамики мировых данных. Спрос на наличную валюту будет сохраняться высоким в условиях крупных бюджетных расходов, говорится в Инфляционном отчете НБУ.