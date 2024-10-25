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Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 28 октября

Украина, Пятница 25 октября 2024 15:44
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Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 28 октября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3135 гривен за 1 доллар (+0,0505 грн).

Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 28 октября

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,7136 гривен за 1 евро (+0,1723 грн).

Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 28 октября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,27-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 28 октября

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.

Валютные резервы украинцев

Как заявил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, с начала 2024 года чистая покупка населением Украины валюты достигла 8,2 млрд долларов.

"Можно констатировать, что в 2024 году население выкупило в свои валютные сбережения 33% полученной правительством внешней помощи", - подчеркнул Данилишин.

По его словам, за год существования режима управляемой гибкости валютный спрос существенно увеличился.

"В рамках фиксированного курса населения еще сомневалось в какой валюте ему хранить денежные активы, а теперь похоже оно четко определилось. В 2024 году население предпочитает валютные активы по сравнению с гривневыми в пропорции 15 к 1", - добавил бывший глава Совета НБУ.

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