Доллар подорожал после недельного падения: официальный курс НБУ

Официальный курс на 23 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0675 гривен за 1 доллар (+0,0222 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,3352 гривен за 1 евро (-0,1308 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 36,06-36,08 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,75 гривен за доллар.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры и население ждут доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев.

По данным НБУ, финансовые аналитики в октябре 2023 года прогнозируют курс на уровне 40,36 грн/доллар.

Население ждет курс 40,43 грн/доллар. Кроме того, банкиры прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар

Кабинет министров в проекте госбюджета на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар.