Доллар подорожал после недельного падения: официальный курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара. До этого доллар дешевел пять банковских дней подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 23 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0675 гривен за 1 доллар (+0,0222 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 39,3352 гривен за 1 евро (-0,1308 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 36,06-36,08 грн/доллар (покупка-продажа).
udinform.com
На наличном рынке курс не изменился - 37,75 гривен за доллар.
Финансовые аналитики, банкиры и население ждут доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев.
По данным НБУ, финансовые аналитики в октябре 2023 года прогнозируют курс на уровне 40,36 грн/доллар.
Население ждет курс 40,43 грн/доллар. Кроме того, банкиры прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар
Кабинет министров в проекте госбюджета на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар.